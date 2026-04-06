Olay, Osmancık’ın Yeşil Çatma Mahallesi Yeşilkent Sitesi’nde önceki gece saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Osmancık Devlet Hastanesi’nde veznedar olarak görev yapan Ramazan Ungever’i ev içerisinde ölü olarak buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 54 yaşındaki Ungever’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İncesu Köyü nüfusuna kayıtlı olan, Tuğçe ve Rümeysa Ungever’in babası, Veysel Ungever, Miktat Ungever ve Hacer Çelebi’nin kardeşi, merhum Vasfiye ve Cafer Ungever’in oğlu, Şule Ungever’in eşi ve Berber Erol Sağlam’ın damadı olan Ungever’in cenazesi, bugün ‘6 Nisan 2026 Pazartesi günü) ikindi namazına müteakip İncesu Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi