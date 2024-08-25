Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 5/A adresinde faaliyet gösteren Evim Kuruyemiş için düzenlenen açılış törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı. 

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Okunan duanın ardından kurdelenin kesildiği açılışta, konuklarına teşekkür eden Erol Davulcu, Çorum halkına en taze ve kaliteli kuruyemiş ile en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini dile getirerek, hediyelik leblebi ve kuruyemiş çeşitleri, yöresel ürünler, baharatlar lokum ve şekerleme çeşitlerinin satışının yapılacağı Evim Kuruyemiş’e tüm Çorumluları davet etti. 

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Editör: HABER MERKEZİ