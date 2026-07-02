Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, geçtiğimiz hafta evinde çıkan yangından etkilenen aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 2. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki 22 Haziran 2026 tarihinde L.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıkmış ve yoğun dumandan 7 kişi etkilenmişti.

Müftü Yıldırım, yangınzede aileyi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak maddi ölçüde büyük hasar gören evlerinde incelemeler yaptı. Ziyarette, TDV Çorum şube temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe ve aynı mahallede bulunan Yıldırım Beyazıt Camii'nin imam hatibi Cezmi Durmuş da hazır bulundu.

Müftü Şahin Yıldırım, yangınzede aileye üzüntülerini paylaştıklarını belirtirken İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi olarak imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ