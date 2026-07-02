Türkiye Barolar Birliği tarafından yapımı gerçekleştirilen binada geçici kabul süreci tamamlanırken, hizmete açılış için geri sayım başladı.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin yetkili birimi ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerin ardından yeni hizmet binasının Geçici Kabul Tutanağı'nın imzalandığını duyurdu.

Turan Kalıpçı, modern ve işlevsel olarak inşa edilen yeni hizmet binasının kısa süre içerisinde hem avukatların hem de vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, "Baromuza yakışır, modern ve işlevsel bir hizmet binasını en kısa sürede meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binasının hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Baro Başkanı Turan Kalıpçı, başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere yüklenici firmaya ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, yeni binanın Çorum Barosu'na, avukatlara ve Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti.

Geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından binanın kısa süre içinde resmen hizmete açılması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi