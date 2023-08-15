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12 Ağustos’ta Ulukavak Mahallesi’nde bir eve giren S.Z. ve Z.D. evden 70 bin lira değerindeki ziynet eşyaları çalarak ortadan kayboldular. Durumun ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin çaldıkları altınları bir kuyumcuda bozdurdukları tespit edildi. Yapılan teknik takip ve incelenen güvenlik kameraları sonrasında 2 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

