Yücel Kolçak isimli vatandaş, 1 Temmuz Salı günü saat 22.00 sularında “Seydim köyüne gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. O saatten bu yana kendisinden haber alınamıyor.

Kolçak’ın ailesi ve yakınları, endişe içinde yetkililere başvurarak kayıp başvurusunda bulundu. Kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan arama çalışmaları halen sürüyor.

Yücel Kolçak’ı gören veya kendisi hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların 0 536 402 96 94 numaralı telefondan yetkililere ulaşmaları rica ediliyor.