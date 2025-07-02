Emekli öğretmen merhum Süleyman Çalışkan’ın eşi, Berlin’de yaşayan Sezer Eser, Çorum Belediyesi çalışanlarından Serdar Çalışkan, Çorum esnafından Soner Çalışkan, emekli öğretmen Sezgin Çalışkan ve önceki dönem Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan’ın annesi olan Satı Çalışkan tedavi gördüğü Çorum Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Eczacı Serkan Çalışkan ve Eczacı Saygı Çalışkan’ın babaanneleri olan Satı Çalışkan’ın cenazesi memleketi olan Yozgat’ın Sorgun İlçesi Bahadın Kasabası’nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çorum’dan da çok sayıda katılım yaşandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi