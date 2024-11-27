Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), Ilıca Caddesi'nde park halindeki 35 GA 8295 plakalı otomobil ile evinde yangın çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Gülbahçe kendisini eve kilitledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.

Bu arada evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir odasının penceresinin çerçevesi yerinden çıktı, molozlar kaldırıma sıçradı.

Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürdü.

Tüfekle başına 1 el ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen Gülbahçe'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK