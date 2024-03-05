Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 25.hafta maçında konuk ettiği Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalarak çok kritik 2 puan kaybetmesine rağmen, aldığı 1 puanla hem yeniden play-off potasındaki yerini aldı, hem de bu sezon bir ilke daha imza attı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda, geride kalan 25 haftalık periyotta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı ve 39 puan topladı. 18 takımlı ligde haftayı 7.sırada tamamlayan Çorum ekibi, attığı 39 gole karşılık 25 gol yedi.

İÇERİDEKİ PUAN İLK KEZ DEPLASMANI GEÇTİ

Ahlatcı Çorum FK, 0-0’lık Bandırmaspor beraberliği sonucu hanesine yazdırdığı 1 puanla evinde topladığı puanı 20’ye yükseltti. Kırmızı-siyahlı ekibin böylece, bu sezon ilk kez iç sahada topladığı puan deplasmanda topladığı puanı geçti.

İLK YARI DEPLASMANDA DAHA İYİYDİ

Sezonun ilk yarısında deplasman maçlarında daha başarılı sonuçlar alan Ahlatcı Çorum FK, ilk yarıda oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, 27 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar bu puanların 12’isini sahasında, 15’ini ise deplasmanda aldı.

İKİNCİ YARIDA DURUM DEĞİŞTİ

Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıda ise ilk yarının tersine iç sahada maçlarında daha başarılı sonuçlar almaya başladı. Devrenin geride kalan 8 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 12 puan toplayan kırmızı-siyahlılar bu puanların 8’ini sahasında, 4’ünü deplasmanda aldı.