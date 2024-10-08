Bu sezon sahasında oynadığı ilk 4 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Ahlatcı Çorum FK, son iç saha galibiyetini geçen sezon aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, son iç saha galibiyetine, 16 Mayıs 2024’te imza attı. Çorum Şehir Stadyumu’nda, Kocaelispor’la play-off 1.tur maçında karşılaşan Ahlatcı Çorum FK, 33.dakikada Thomas Verheydt ve 60.dakikada Atakan Akkaynak’ın golleriyle rakibini 2-1 yendi. Bu galibiyet. Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonla birlikte sahasında aldığı son galibiyet oldu. Kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor galibiyetinin ardından play-off yarı finalinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, bu sezon ise ligde Fatih Karagümrük’le 2-2, Sakaryaspor’la 1-1, Iğdır FK ile 0-0’lık skorlarla yenişemedi. Çorum temsilcisi, Kocaelispor’a ise 2-0’lık skorla boyun eğdi.