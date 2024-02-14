Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 22.hafta maçında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek önemli bir yara aldı. Bu yenilgi, kırmızı-siyahlı takımın iç saha karnesini bir kez daha gündeme getirdi.

ORTALAMA

1,59 PUAN

Ligde, geride kalan 22 haftalık periyotta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK 35 puanla 6.sırada yer alırken, attığı 36 gole karşılık 21 gol yedi. Kırmızı-siyahlı ekip, 1,59 puan ortalaması tutturdu.

İÇERİDEKİ

KAYIP

DAHA ÇOK

Ahlatcı Çorum FK, 22 maçta topladığı 35 puana karşılık tam 31 puan kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım bu puanların 17’isini evinde, 14’ünü deplasmanda kaybetti.

Çorum temsilcisi, sahasında oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 16 puan toplayabildi. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda 17 gol atarken, kalelerinde 13 gol gördüler. Çorum FK’nın iç saha puan ortalaması 1,45 olarak gerçekleşti.

DEPLASMAN

KARNESİ

DAHA İYİ

Ahlatcı Çorum FK, 35 puanın yarısından çoğunu deplasmanda aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 11 deplasman maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 2 maçta yenilip 19 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran Çorum temsilcisi, 8 gol yedi. Çorum FK’nın deplasman puan ortalaması ise 1,72 olarak gerçekleşti.

ÇORUM FK’NIN

İÇ SAHA MAÇLARI

Giresunspor…..0-2

Gençlerbirliği….0-1

Sakaryaspor…..1-0

Eyüpspor……..2-3

Keçiörengücü…2-3

Altay…………...3-0

Erzurumspor…...4-1

Boluspor………..2-0

Tuzlaspor……….2-1

Göztepe…………1-1

Ümraniyespor….0-1

ÇORUM FK’NIN

DEPLASMAN

MAÇLARI

Tuzlaspor……..3-0

Göztepe………2-1

Ümraniyespor…3-0

Bodrum FK…..1-2

Bandırmaspor…0-0

Manisa FK……..2-2

Kocaelispor…….1-2

Adanaspor……..3-0

Şanlıurfaspor…..1-1

Giresunspor……3-0

Gençlerbirliği…..0-0