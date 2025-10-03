EKİM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı netleşti. Buna göre ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira zamları, konutlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınarak hesaplanıyor.

Eylül 2025 itibarıyla 12 aylık ortalama TÜFE, kira artış oranını %38,36 olarak belirledi.

Örnek Hesaplama

Mevcut kira: 10.000 TL

Ekim artış oranı: %38,36

Yeni kira: 13.836 TL