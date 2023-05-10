Türkiye çapında bu oluşuma büyük katkı sağlayan Çorum Kına Organizasyon firması sahibi Reyhan Bolat da, Çorum örgütlenmesinin, Konfederasyon üyesi ÇEODER’in Başkanı olmuştu.

TESKON, çadır kentlerde yaşayan çocukların ve gençlerin moral motivasyonu ve rehabilitasyonu süreçlerine katkı için, deprem bölgesinde 10 günlük bir program gerçekleştirdi. Reyhan Bolat’ın da katıldığı, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı kapsayan turda, şişme oyun parkları ve animasyon ekipleriyle çadır kentlere sosyal canlılık kazandırıldı, çocukların doğum günleri kutlandı.

Hatay’da 8 Mart’ta düğün yapmaya hazırlanırken deprem nedeniyle bu imkânı bulamayan genç bir çiftin düğünü gerçekleştirildi. Çift, 500 kişinin katıldığı bir düğünle dünya evine giren çiftin, balayı dahil her türlü ihtiyacı da TESKON mensupları tarafından karşılandı.

23 Nisan’da bir yandan coşkulu kutlamalar düzenlendi, bir yandan da çocuklar için 23 bin adet pasta hazırlandı. Zira, doğum günü kutlamaları için hazırlanan maket pastayı gören çocukların “keşke gerçek pasta olsa” sözleri TESKON yöneticilerini çok duygulandırmıştı.

Reyhan Bolat, “Atamızın bize mirası olan Hatay’a sahip çıkma kararlılığımız, bizim en büyük gururumuz” diye konuştu.

(Selda FINDIK)