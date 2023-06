Bahabey Caddesi’ndeki modern, hijyenik ve çeşit bakımından zengin işyerinde, et ve et mamullerinin en güzellerini müşterilerine sunan Engin Başaran, ızgaralık ürünlerini sürekli hazır bulunduruyor.

Başaran ayrıca, güveç, tepsi ve daha pek çok yemeği de pişirip sofralara taşıyor.

Meslek hayatının 34. yılını yaşadığını belirten Engin Başaran, “Her gün kendimizi yeniliyor, güncelliyoruz. Hep daha iyisini yapmanın çabası içindeyiz. Ekol Et demek, tazelik, kalite ve hijyen demek. Amacımız, Çorum’da tartışmasız bir marka olmak” diye konuştu.



(Aliye ÖNCEL)