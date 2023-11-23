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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2.Lig Kırmızı Grup’ta, 25 Kasım Cumartesi günü, Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor’la İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyespor arasında oynanacak 15.hafta maçında Çorum bölgesi B klasman hakemi Ahmet Ecevit düdük çalacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kenan Özcan ve Kayseri bölgesinden Recep Güneş yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Çoru bölgesi C klasman hakemi Celal Bayraklı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.