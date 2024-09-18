Eğitimci-yazar Ethem Erkoç’un 38. kitabı “İslam Kültüründe Besmele, Hamdele, Salvele” Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Ethem Erkoç, dün gazetemizi ziyaret ederek yeni kitabını Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar için imzaladı.

Bir Müslümanın herhangi bir işe başlamadan önce Besmele çekmekle ‘Herhangi bir varlık adına değil Rahman ve Rahim olan Allah adına, O’nun rızası ve O’nun izniyle başlıyorum’ demek istediğini belirten Erkoç, “Yemeğin ve işin bitiminde, Allah’a hamd, verdiği nimetlere şükretmek gerekir” dedi.

Yazar, “Müslüman, Resul-i Ekrem’in anıldığı her yerde salat ve selam getirmeyi ihmal etmez” ifadesini kullandı.