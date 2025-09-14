Dr. Bitgen, günümüzde insanların daha güzel bir görünüme kavuşmak için yoğun bir arayış içinde olduklarını belirterek, gebelikler, fazla kilo alıp vermeler ve obezite cerrahisi sonrasında vücutta sarkmalar ve yırtıkların oluşabileceğini söyleyerek, düzenli spor yapılmasına rağmen bazı bölgelerdeki yağ fazlalıklarının da estetik operasyonlarla giderilebildiğini vurguladı.

Dr. Bitgen, vücut şekillendirme ameliyatlarının meme operasyonları (küçültme, büyütme, dikleştirme), karın germe, liposuction, bacak ve kol germe, kalça kaldırma-büyütme ile erkeklerde jinekomasti ameliyatlarını kapsadığını aktardı. Bu operasyonların ihtiyaca göre tek başına veya birlikte yapılabildiğini söyledi.

LİPOSUCTİON VE KARIN GERME

Liposuction’ın kilo verme yöntemi olmadığını, bölgesel yağlanmaların giderilmesini sağladığını kaydeden Bitgen, işlem sonrası 6 hafta korse kullanılması gerektiğini ifade etti. Karın germe ameliyatının ise karın duvarını güçlendirerek daha fit bir görünüm sağladığını, mini ve tam karın germe olarak uygulanabildiğini kaydetti.

MEME ESTETİĞİ

Meme küçültme ameliyatlarında fazla dokuların çıkarıldığını, dikleştirme operasyonlarında ise meme dokusunun yeniden şekillendirildiğini söyleyen Bitgen, yeterli formun sağlanamadığı durumlarda silikon protez desteği kullanılabildiğini açıkladı.

KOL VE BACAK GERME – JİNEKOMASTİ

Aşırı kilo kaybı sonrası tercih edilen kol ve bacak germe operasyonlarında fazla dokuların alındığını vurgulayan Bitgen, erkeklerde meme büyüklüğü (jinekomasti) ameliyatlarının da sıklıkla yapıldığını ifade etti.

Bitgen, tüm bu operasyonların Çorum Özel Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi