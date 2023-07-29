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Kısa sürede vatandaşların gözde uğrak mekanlarından biri haline gelen lavanta bahçesinde birbirinden güzel fotoğraf çekinmek isteyenler için son iki gün. Mevsimsel şartlar nedeniyle çiçekleri solan lavanta çiçekleri 31 Temmuz Pazartesi günü biçilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, açıldığı günden beri binlerce misafirini ağırlayan bahçede lavantaların yanı sıra tıbbi aromatik bitki üretimi ve çocukların toprakla buluştuğu mini bir de hobi bahçesi bulunduğunu belirterek “Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla oluşturduğumuz bahçemiz açıldığı ilk günden beri ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mevsimsel şartlar nedeniyle pazartesi günü lavanta çiçeklerinin hasadını yapacağız. Hemşehrilerimiz hafta sonu bol bol fotoğraf çekinebilirler.” diye konuştu.