İzzet Cihat Uğraç, Esra Anaroğlu ile mutluluklarını taçlandırarak evlendi. Çiftin düğünleri Cuma günü evlerinde başladı ve kına kız evinde gerçekleşti. Düğün töreni ise Pazar günü saat 19.00-22.00 arasında Aris Garden Düğün Salonunda yapıldı. Esra ve İzzet Cihat çiftini bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmazken, düğün törenlerine yoğun katılım oldu. 

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Anaroğlu ve Uğraç, ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğünde davetliler çiftlere ‘mutluluklar’ dileyerek doyasıya eğlendi. Davetliler ve gelin damat çifti, oyun havaları ve halaylar eşliğinde oldukça eğlendi. Çift, düğünlerine katılarak kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ