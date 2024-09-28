Çorum Elektrik ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt ile Samsun, Ordu, Sinop, Bafra oda başkanları ortak bir yazılı açıklama yaparak, YEDAŞ’ı görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye davet etti.

Elektrikçi esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi veren oda başkanları, taleplerin yerine getirilmemesi halinde veya iyileştirme yapılmaması durumunda YEDAŞ’ın sistemini kullanmama kararı aldıklarını bildirdi.

Çorum Elektrik ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, oda başkanlarının taleplerini şu şekilde iletti: “Elektrik dağıtım hizmetleri kamu hizmetleridir. Mülkiyeti devir sözleşmesi ile devredilemez. Elektrik dağıtım hizmetlerinin amacı elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicinin kullanıcıya sunulmasıdır. Özel şirketlere elektrik işletmesinin devri kamu hizmeti olması özelliğini kaybettirmez. Elektrik bu milletin ortak yaşamsal bir gereksinimdir. Bu gereksinimleri yerine getiremeyen YEDAŞ, kendi kamusal sorumluluklardan kaçarak yatırım yapmadan para kazanma derdine düşmüştür. Parasını kuruma yatırıp kurumun yapması gereken tesisin bile BHP’sini vatandaşa yüklemiştir. İmar affı ile vatandaştan direk ve kablo paralarını almış, kanunen altyapı hizmetlerinin götürüldüğünün belgelenmesi ile elektrik abonesi alacak olan bu halka iskan ve yapı ruhsatı sormuştur. Kanunlar değişmedi, devletimiz 2021’den önce yapıldığı tespit edilen binalara elektrik aboneliği verebilirsiniz demiştir.

“İŞLEMLER ZORLAŞTI”

YEDAŞ’ın özelleştirilmesinden sonra, işlerin daha hızlı ve vatandaşların elektriğe daha kolay ulaşabilmesi düşünülürken, hem vatandaşlarımız açısından hem de biz yetkili elektrikçiler açısından süreçler daha da uzadı, daha da zorlaştı, içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bu vesile ile,

1- Herhangi bir uygulama değişikliğine gitmeden önce, tüm odalarımız ile istişare edilerek, ortak kararlar alınarak uygulamalara geçilmesini talep ediyoruz. Teknik konular hususunda ortak karar alınmadan ve geçiş süreci verilmeden metazori dayatmalar yapılmasını istemiyoruz.

2- 13.09.2024 tarihinden önce sözleşmesi imzalanmış, tüm başvuruların bağlantı hattı projelerinin YEDAŞ tarafından yapılmasını istiyoruz.

3-Vatandaşlarımız tarafından bağlantı hattının, YEDAŞ tarafından yapılmasının tercih edilmesi durumunda; YEDAŞ’a bağlantı bedeli ödenen başvuruların bağlantı hattı projelerinin yönetmeliğe uygun olarak YEDAŞ tarafından yapılmasını istiyoruz.

4-Sisteme giriş yaptıktan sonra, gün içinde sürekli sistem üzerinden tarafımıza doğrulama kodu mesajı gelmektedir. Bu uygulamanın eskisi gibi, günde sadece 1 kez sisteme giriş esnasında istenmesini talep ediyoruz. Yeni uygulamada, gerek odadaki işlerimize ve gerekse elektrikçi üyelerimize çok büyük külfet olmaktadır.

5-Ön kabul ve geçici kabul süreçlerinde ivedi olarak e imzaya geçilerek, onay süreçlerinin zaman açısından kısaltılmasını istiyoruz. Ön kabul ve geçici kabul süreçleri çok uzun sürüyor ve vatandaşlarımız ile kendimizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı sorun yaşıyoruz.

6-Süreci tamamlanmış başvuruların, kolon bağlantılarının yapılıp yapılmadığını sistem üzerinden görmek istiyoruz.

7-Mavi kartlı vatandaşlara, sistem üzerinden başvuru yapılamıyor, bu sorunun çözülmesini istiyoruz.

8-Tesisat kontrol personellerine, aynı kişiye günlük 30-40 adet tesisat kontrol ve sayaç takma görevi verilmektedir. Bu personeller işlerini yetiştiremedikleri zaman ya başvuruya red vermektedir ya da sayaçların elektrikçi üyelerden takılmasını istemektedir. Saha personeli yeterli değil ise, bu konunun acil olarak çözülmesini istiyoruz.

9-Enerjilendirme taleplerinin bina bazlı değil, sayaç bazlı olarak, tek tek devam etmesi istiyoruz.

10- Bahsettiğimiz taleplerimiz doğrultusunda, bugünden itibaren herhangi bir iyileştirme yapılmadığı takdirde,

YEDAŞ’ın sistemini kullanmamama kararı almış bulunmaktayız.

Vatandaşlarımız ile YEDAŞ arasında imzalanan bağlantı sözleşmelerinin elektrikçi üyelerimiz tarafından yapılmamasına karar vermiş bulunmaktayız.

Abone dosyalarının hazırlanması konusunda, tıpkı 2018 yılından önceki gibi, iş başlama, iş bitimi evraklarını dosya içine koyarak, dosyaları vatandaşlarımıza vererek, vatandaşlarımızı YEDAŞ’ın evrak kayıt birimine yönlendirme kararı almış bulunmaktayız.”

Editör: SELDA FINDIK