Gerek, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)’in aylık istişare toplantılarında TESK’e ve gerekse ÇESOB’u ziyaret eden siyasetçilerin ziyaretinde siyasetçilere Çorumlu esnaf ve sanatkârların sorun ve taleplerini bir dosya halinde sunduklarını hatırlatan Birlik Başkanı Recep Gür, bu sorunların tamamının Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken aracılığıyla Maliye Bakanlığına iletildiğini kaydetti.

Başkan Gür, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunulan dosyada 2,5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın en önemli sorunları ve taleplerini ise şöyle sıraladı:

“- Esnaf ve sanatkar olma hadlerinin yükseltilmesi.

- Kar oranı emsallerine göre düşük olan ürünler için ayrı bir hesaplama yöntemi getirilmesi ve defter tutma hadlerinin yükseltilmesi.

- Kira stopajının kaldırılması.

- Ticari araçların ilk tescilinde ÖTV ve KDV indirimi yapılması akaryakıt vergilerinde indirim.

- İşe başlama ve işi bırakmada bürokrasinin azaltılması ve tek durak uygulamasına geçilmesi.

- EYT kapsamında emekli çalıştıran işverenlere sağlanan 5 puanlık ‘Sosyal Güvenlik Destek Primi’ desteğinin kaldırılmaması.

- Enflasyon düzeltmesinin yılda bir kez yapılması.

- Ticari araç sahiplerine özel bir muayene sistemi oluşturulması.

- Araç muayenelerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan komisyonun kaldırılması.

- Sigara satış kar oranına ilişkin taleplerimiz.

- Bankaların POS cihazlarında uygulanan yüksek komisyon kesintilerine ilişkin talebimiz.

- Hurda Araç Teşvik Programının yeniden hayata geçirilmesine ilişkin ve akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmesi talebimiz.”