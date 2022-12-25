Geçtiğimiz Cumartesi günü Derviş Günday Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Başkanı Recep Gür Başkanlık ederken, Başkan Yardımcılığını Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Katip üyeliklerini ise Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu ile Osmancık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan yaptı.

Esnaf odası başkanlarının sorunlarını masaya yatırdığı toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken daha sonra gündem maddelerine geçildi. ÇESOB'un 2022 yılı faaliyet raporu ise Birlik Genel Sekreteri Furkan Pazarcı tarafından okundu.

Toplantıda Oda Başkanlarının sorunlarını dinleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, bugüne kadar her odaya eşit mesafede yaklaştıklarının altını çizerken, "Esnaf odalarımızın ve oda üyelerimizin zor şartlar altında iş yaptığını biliyoruz. Onların hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için ekibimle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Sizler bizim yanımızda olur ve bizlere güç verirseniz Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz daha güçlü olur" dedi.

Birlik ve beraberliği korumaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Gür, "Eğer şayet bizim eksiklerimiz var ise onları siz tamamlamaya çalışınız. Yılda bir defa toplanan Başkanlar Kurulu toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2023 yılının ise tüm esnaf ve sanatkar camiamız için hayırlı ve uğurlu bir yıl olmasını diliyor, şimdiden yeni yılınızı kutluyorum" diye konuştu.

Recep Gür ayrıca, bu zaman zarfında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile uyum içerisinde çalışan ve esnaf ve sanatkarlara desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, milletvekillerine, siyasi parti temsilcileri ile tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine işbirlikleri için ayrı ayrı teşekkür etti.

Toplantı sonunda ise bazı esnaf odası başkanları gündem dışı söz alarak, yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Toplantıya ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisi Durmuş Buyruk ve KOSGEB İl Müdürlüğü Temsilcisi Gökhan Yürürer de katılırken, Yürürer ise, KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı ile ilgili sunum yaptı.

