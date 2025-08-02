Alınan bilgiye göre Muhammet Ö. (19), önceden anlaşmazlık yaşadığı Samet Y. (20) , ile Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde bir berber dükkanında karşılaştı.

Çıkan tartışmada Muhammet Ö., üzerinde bulunan tabanca ile Samet Y.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Samet Y., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Muhammet Ö., olay esnasında devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.