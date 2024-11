Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un her fırsatta ilgili Bakanlıklara yazılı rapor halinde sunduğu Çorumlu esnaf ve sanatkârların çözüm bekleyen talepleri TESK’te düzenlenen kurul toplantısında Birlik Başkanı Recep Gür tarafından yetkili mercilere iletildi.

ÇESOB olarak her platformda esnaf ve sanatkârların beklentilerini dile getirerek, sorunların çözümü için mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Gür, 1 Ocak 2025 tarihinde uygulamaya girecek olan yeni değerleme oranına göre % 43,93 artacak her türlü vergi, harç, Bağ-Kur ve SSK primleri, cezalar vb. artışların değerleme oranına göre yansıtılmasını değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirleme yetkisinde bulunan bu oranlarda indirim yapılmasını ve bu şekilde uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

2025 yılı için belirlenen yeni değerleme oranının uygulanması halinde 7 bin TL olan Bağ-Kur priminin yeni yılda 10 bin 500 TL’ye çıkacağını belirten Recep Gür, esnaf ve sanatkârların bunu kaldırabilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.



Gür, şuan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşması için çalışma yapılan Sosyal Sigortalar Genel Tebliğinde yapılması planlanan ve 22 maddeden oluşan kanun teklifinde esnaf ve sanatkârların yıllardır beklediği 9 bin gün prim ödeme süresinin 7 bin 200 güne indirilerek, bu hususta mağdur olan esnaf ve sanatkarlara da emeklilik hakkının tanınmasını veya 7 bin 200 günü dolduran esnaf ve sanatkarların emeklilik yaşı gelinceye kadar yalnızca Genel Sağlık Primi ödemesi ile süreçlerini devam ettirmeleri şeklinde yeni bir düzenleme yapılmasını istediklerini kaydetti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkarların hükümetten taleplerini şu şekilde sıraladı:

“- Ticari araçlarımızda beklenen (Taksi, minibüs, kamyon, kamyonet vb.) ÖTV indiriminin ivedi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde yasalaşmasını,

- Aynı şekilde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yeni değerleme oranlara göre uygulanacak olan, ticari araçlarımızın muayene ücretleri, yolcu koltuk vb. tüm sigorta ücretlerinin özellikle ticari taşımacılık sektöründeki işletmelerin yükünü hafifletmek amacıyla indirimli bir şekilde belirlenmesini,

- Vakıflara ait olan ve esnaf ve sanatkarlarımızın kiracı oldukları iş yerlerine uygulanan, fahiş kira artışlarının, 2025 yılı itibarı ile yeni değerleme oranını geçmemek üzere düzenlenmesini,

- Hazine destekli olarak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile üyelerimize verilen, kredilerde üst tavan limitlerinin günümüz koşullarına göre güncellenerek yükseltilmesini, 5 yıldan 3 yıla indirilen ödeme sürelerinin, tekrardan 5 yıla çıkarılmasını, özellikle yeni yıl ile birlikte faiz oranlarında indirim yapılmasını,

- Basit usule tabi esnaf ve sanatkarlarımızın, basit usul vergi haklarını kaybetmemeleri için, kira, alış/satış vb. hadlerinin günümüz güncel oranlarına göre güncellenerek, belirlenmesini,

- Yine esnaf ve sanatkarlarımızın her yıl sonu noterler aracılığı ile tasdik ettirmek zorunda oldukları defter tasdik ücretlerindeki artış oranlarının düşürülmesini.

- 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan, E-Arşiv Fatura uygulamasının basit usule tabi esnaf ve sanatkarlarımız için uygulanmamasını,

- Yine, 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sisteminin en az 1 yıl süre ile uzatılmasının gerektiğini,

- Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde olan ve yeni yılda arttırılmasına ilişkin planlama yapılan muhasebe ücretlerinde, yeni değerleme oranını geçmemek üzere düzenlenmesini,

- 15 Ocak 2025 tarihine ertelenen ve esnaf sanatkarlarımızın işyerlerinde kullanmış oldukları pos cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihazla değiştirilmesi zorunluluğunun 1 yıl süre ile uzatılmasını talep etmekteyiz.”

Başkan Gür, toplantının ardından ise TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret ederek, Çorumlu esnaf ve sanatkarların selamını iletti.