CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyarette İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik ederken, Çöphüseyinoğlu ve beraberindekiler Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç ve kooperatif yönetici ve üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kahvaltı ikramının da yapıldığı ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çöphüseyinoğlu’nu yakından tanıdıklarını ve sevdikleri bir mimar olduğunu vurgulayan Kılıç, “Bu Çorum’un havasını birlikte soluyoruz. Hizmetin sağı-solu olmaz. Kim bu şehre bir çivi çakıyorsa başımızın üzerinde yeri var. Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Çöphüseyinoğlu’na 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar dileyen Kılıç, kooperatifleriyle ilgili gelinen son çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



Ziyarette hazır bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin ise, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ile farklı kulvarlarda yürüseler bile ortak noktalarının olduğunu, bu ortak noktanın ise Mustafa Kemal Atatürk olduğunu kaydetti. Tüm renkleriyle aynı memleketin insanları olduklarını belirten Kenan Şahin, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da, kooperatiflerin esnafa hizmet yeri olduğunu ve bu hizmeti verirken hiçbir üyeyi değirenden ayırmadığını, parti olarak kendilerinin de bu anlayış içerisinde Çorum’a hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Solmaz, “Birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Hepimiz bu memleketin insanlarıyız” dedi.

CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu ise, Belediye Başkanı seçilmesi halinde belediye bünyesine Esnaf Masası kazandıracaklarının müjdesini verdi. Esnafların Esnaf Masası’na giderek sorunlarını aktarabileceğini söyleyen Çöphüseyinoğlu, “Esnaf Masası’nın esnafımızın sorunlarına aracılık edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Ayrıca Ahi Evran Sanayi Şehri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne iş yerlerinin temeli atıldığında ücretsiz şantiye şefliği yapma sözü de veren Çöphüseyinoğlu, tüm kooperatiflere kanunlar ve imkanlar çerçevesinde elinden gelen desteği vereceklerini aktardı.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz da, konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Yılmaz, “Bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Hepimiz Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” dedi.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen ziyaret toplu halde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken ayrıca Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Balaban’dan sanayinin sorunlarını ve yerel yönetimlerden taleplerini dinledi.