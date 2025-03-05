Borçlu vatandaşların uzun zamandır beklediği yapılandırma haberine ilişkin umut verici açıklamalar geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan borç af ve yapılandırma sürecine dair kritik bilgileri paylaştı. Genel Sağlık Sigortası (GSS), vergi, SGK prim borcu, BAĞ-KUR borcu, öğrenim kredisi, su ve elektrik borcu gibi kalemleri kapsayan yeni bir yapılandırma yasasının Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

YENİ YAPILANDIRMA YASASI NELERİ KAPSAYACAK?

Borç affı ve yapılandırma konusunda beklentiler büyük. Yeni yasa ile şu borçların kapsama dahil edilmesi bekleniyor:

SGK Prim Borçları: İşveren ve sigortalılara ait prim borçları

BAĞ-KUR Borçları: İhya bekleyen ve primlerini ödeyemeyen BAĞ-KUR’luların borçları

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borçları: Sigortasız bireylerin ödemekte zorlandığı borçlar

Vergi Borçları: Gelir vergisi, KDV ve diğer vergi kalemleri

Öğrenim Kredisi Borçları: KYK kredisini geri ödeyemeyen mezunlar

Elektrik, Su ve Doğalgaz Borçları: Kamu ve özel sektöre ait faturalar

Trafik Cezaları ve Diğer Kamu Borçları

GECİKME FAİZLERİ VE CEZALAR SİLİNECEK Mİ?

Borçluların en çok endişe duyduğu konuların başında gecikme faizleri ve cezalı tahsilatlar geliyor. Uzmanlar, yeni yasa ile birlikte ana para borcunun sabit kalması, ancak gecikme faizlerinde büyük oranlı indirime gidilmesi bekleniyor. Hatta belirli durumlarda borçların tamamen silinebileceği de gündemde.

SGK VE BAĞ-KUR BORÇLARI OLANLARIN DURUMU NE OLACAK?

SGK ve BAĞ-KUR prim borçlarını ödeyemediği için emeklilik hakkını kaybeden binlerce vatandaşın gözü bu düzenlemede. Daha önce benzer yapılandırma yasalarında uygulanan "ihya sistemi" ile borcunu belirli bir vadede ödeyen BAĞ-KUR'luların emekliliğini kurtarma fırsatı bulabileceği ifade ediliyor.

VERGİ VE KYK BORÇLARINA AF MÜJDESİ

Öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler ve vergi borcu bulunan işletmeler için de yeni yasa umut veriyor. KYK borcu olanlar için faizlerin silinmesi ve anaparanın uzun vadeye yayılması gündemde. Aynı şekilde KDV, gelir vergisi ve diğğer vergi borçlarına da benzer kolaylıklar getirilmesi bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da, Meclis kulislerinde yeni borç yapılandırma yasasının ilkbahar aylarında görüşülmeye başlayabileceği konuşuluyor. Özellikle enflasyonun düşmesi ve ekonomik dengelerin sağlanmasıyla, yasa tasarısının hızlıca kabul edilmesi bekleniyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yeni borç yapılandırmasından faydalanabilecek kesimler ise şunlar:

Vergi borcu bulunan bireyler ve işletmeler

SGK ve BAĞ-KUR prim borcu olanlar

KYK borcu olan öğrenciler

Elektrik, su, doğalgaz borcu olan vatandaşlar

Trafik cezası ve idari para cezası bulunanlar

