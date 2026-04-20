Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve beraberindeki esnaf odası başkanları TSO Fuar Merkezi’nde düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti.

Fuar alanında stant açan firmaları tek tek ziyaret eden ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet, üreticilere hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaretler sırasında firmaların çalışmaları hakkında bilgi alınırken, sektörün mevcut durumu da değerlendirildi.

Recep Gür, yaptığı açıklamada üretimin önemine dikkat çekerek, “Ülkemiz ve şehrimiz ancak üretimle kalkınır. Bu kapsamda üreten herkese çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayan fuarın, bölge ekonomisi açısından önemli bir organizasyon olduğu da vurgulandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ