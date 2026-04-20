Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın da hazır bulunduğu ziyaretlerde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Çalgan, eğitim ortamlarının güvenliği ve verimliliği için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve tüm kamuoyunu derinden üzen olaylara değinen Vali Çalgan, hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm paydaşlarla birlikte kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Çalgan, benzer olaylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini kaydederek, süreci hep birlikte atlatacaklarını ifade etti. Çorum’da tüm okullarda ve çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden Çalgan, eğitim ortamının huzur ve güven içinde devam etmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması gerektiğini belirten Çalgan, öğretmenlere sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri ve öğrencilere sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Ayrıca sosyal medyada yapılan provokatif ve olumsuz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatan Vali Çalgan, bu tür içeriklerin tüm yönleriyle değerlendirildiğini belirtti.

Öğrencilerin derslerine azimle çalışarak büyük başarılar elde edeceklerine inandığını dile getiren Vali Çalgan, onların ailelerinin gururu, Çorum’un iftiharı ve ülkenin geleceği olacaklarını vurguladı.

