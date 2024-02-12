Toplantıda, ilin genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular ile birlikte; sanayi sitesi ve otogar güvenliğinin sağlanması, tekel bayileri, açık tütün satışı yapan yerler, kahvehaneler, güzellik merkezleri ve salonları, berberler, kuaförler, otoparklar, oto yıkamalar, hurdacılar, servis araçları, motokuryelerin denetlenmesi, sokak aydınlatma çalışmalarına devam edilmesi vb. konular detaylıca görüşülerek değerlendirildi.

Esnaf odalarının temsilcileri ile her ay gerçekleştirilen bu toplantıların oldukça yararlı olduğunu ve güzel mesafeler alındığını belirten Vali Dağlı, bir ay önce gerçekleştirilen toplantıdan bu yana yapılan çalışmalarda kat edilen ilerlemeyi değerlendirmek, alınması gereken başkaca önlemler varsa onları görüşmek üzere toplandıklarını ifade etti.

Emniyet ve asayiş konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalarla elde edilen kazanımların değerli olduğunu belirten Vali Dağlı, toplantıda görüşülen ve değerlendirilen konular üzerinde hassasiyetle duracaklarını, esnaf odaları ile iletişim, uyum ve koordinasyon içerinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ile esnaf odası başkanlarının hazır bulunduğu toplantıya ayrıca; Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ