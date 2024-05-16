Türkiye’de esnafların ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredilerinde faizler artırıldı. Yeni faiz oranları hali hazırda kullanmış mevcut esnaf kredilerine de yansıtıldı. En düşük yüzde 7.5 olan faiz oranı yüzde 17'ye, en yüksek yüzde 25 olan faiz oranı yüzde 29’a yükseldi.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, esnaf ve sanatkârların bu faiz yükünün altından kalkamayacağını belirterek, “Esnaf ve Sanatkârlarımızı zora sokacak bu faiz artışının yeniden değerlendirilerek kaldırılmasını önemle talep ediyoruz” dedi.

“HATA DÜZELTİLMELİ”

Esnafın ekonomik zorluklar altında işlerini sürdürmeye çalıştığını, yeni düzenlemenin esnafın üzerindeki yükü artıracağını belirten Şahin, “Esnafımız, her zamankinden daha zor ekonomik koşullar altında işlerini sürdürmeye çalışırken, kredi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte esnafımızın durumu daha da kritik bir hal aldı. Bu durum, esnafımızı bitirme noktasına getirecektir. Bu büyük hata acilen düzeltilmelidir” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT ETKİLENDİ”

Tahsin Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: “Esnaflarımızın ortağı oldukları Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden önceden çektikleri ve kullandıkları kredilere yeni faiz oranları uygulandı. Yüzde 7,5 faiz ile kredi kullanan esnafların yeni faiz oranı yüzde 17 olurken; yüzde 25 ile kredi çeken esnaf ödemelerini bundan sonra yüzde 29 faizle yapacak. Esnafımız bu haberle büyük bir moral bozukluğu yaşamış ve yıkılmıştır. Tüm esnaf ve sanatkârlarımız bu kararın acilen düzeltilmesini beklemektedir.”

Editör: RIFAT KARA