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CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz göreve geldiği günden bugüne çok sayıda heyeti makamında ağırladı. İl Başkanı Solmaz’ı son olarak esnaf odası başkanları da ziyaret ederek kutladı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başta olmak üzere Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal ve ve Kargı Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin, CHP İl Başkanlığı görevine kısa bir süre önce seçilen Dinçer Solmaz’ı ziyaret ederek hem kutladı hem de görevinde başarı dileklerini iletti.

CHP İl Başkanı Solmaz da ÇESOB Başkanı Recep Gür başta olmak üzere esnaf odası başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek başarı diledi.