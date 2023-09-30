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Kadınlar Türkiye 3.Futbol Ligi’nde, 2.Lig’e yükselme Play-İn 1.tur maçında Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor ile 52 Yerköy Spor Kulübü Çorum’da karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Devane Sahası’nda saat 14.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Eskişehir temsilcisi son dakikaya kadar galibiyet golünü kovaladı. Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde gelişen Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor atağında Esma fileleri havalandırarak skoru 2-1 yaptı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Eskişehir temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucu ardından Eskişehir Büyükşehir Gençlikspor adını 2.tura yazdırırken, Ordu temsilcisi 52 Yerköy Spor Kulübü ise 2.Lig hayallerine Çorum’da veda etti.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: İsmail Sırma, Ömür Soytemiz, Ömer Bingöl.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİKSPOR: Melisa, Ecrin, İrem, Büşra, Nurşen, Sıla, Elvan Nur, Kader, İlknur, Zehra, Yağmur, Zeynep, Beyza, Dilay, Sude Naz, İlayda, Tuğba, Cemre, Bahar, Şevval, Esma.

52 YERKÖY SPOR KULÜBÜ: Hanife, Zeynep, Emine, Sudenaz, Nazar, İlayda, Havvanur, Fatmanur, Göksu, Meryem, Bilge, Rüveyda, Beyzanur.

KIRMIZI KART: Beyza (Eskişehir), Meryem (52 Yerköy).

GOLLER: Dk.29 Yağmur ve Dk.90+3 Esma (Eskişehir), Dk.34 Fatmanur (52 Yerköy).