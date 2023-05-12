Yalçın, Çorumspor’un eski başkanlarından Uğur Barlık, Eyüp Yetik, Enver Şen, Ahmet Özler, İbrahim Eceviş ve Rumi Ispanak, Çorum FK’nın eski başkanları Zeki Gül, Ömer Balaban ve Fatih Özcan’ın da tarihi maça davet etti.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın imzasıyla eski başkanlara gönderilen davetiyede, “16 Mayıs Salı günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynayacağımız, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğimiz ve tarihimizde ilk defa 1.Lig’e yükseleceğimiz Isparta 32 Spor maçında kulübümüzün özel davetlisi olarak sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.

Alfabetik sıraya göre davetli listesinde şu isimler bulunuyor: Ahmet Özler, Ali Müslüm Oğraş, Bahri Kaya, Cahit Dikici, Cemil Kaya, Enver Şen, Erdal Akan, Eyüp Yetik, Fatih Özcan, Fazlı Ulusal, Fethi Şengül, Hakkı Özcan, Himmet Kök, İbrahim Eceviş, Mehmet Arslan, Mehmet Ekmekçi, Memiş Özata, Metin Kuliğ, Namık Koyuncu, Osman Kiremitcioğlu, Ömer Balaban, Rumi Ispanak, Salih Karahan, Selahattin Karaca, Sinan Hacıoğlu, Şaban Akyol, Şenol Kıyak, Uğur Barlık ve Zeki Gül.

Belediye eski başkanlarından Muzaffer Külcü de maça özel olarak davet edildi.