Çorum merkeze bağlı Eskice ve Pancarlık köylerinde yapılan içme suyu sondaj çalışmalarından müjdeli haber geldi.

2025 yılı KÖY-DES programında bulunan merkeze bağlı Eskice ve Pancarlık köylerinde yapılan sondaj çalışmalarında saniyede 5 litre su bulundu.

İl Özel İdaresi Jeoloji Mühendisi Kamber Kış, teknik personeller, köy muhtarları ve Sularoğlu Sondaj sahibi Salih Sularoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen kuyu inkişaf çalışmalarının ardından ise Ayvalı Köyü’nde şükür kurbanı kesildi.

Muhabir: Haber Merkezi