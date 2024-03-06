Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Eski Uzman Çavuşlar, yine bir Bayrama daha boyunları bükük girmek istemiyor. Vatan için Canlarını ortaya koyan Kahramanlar Devletimizden sadece kazanılmış hakları olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur olarak istihdamlarını beklemekteler.

657 sayılı Devlet Memurları kanununun 92'nci maddesinin son fıkrasında "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." denilmektedir.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinde "Uzman Erbaşların 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az 7 hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir "denilmiştir.

Özetle Türk Silahlı Kuvvetlerinde 29/01/2016 tarihinden önce en az 2 yıl, yine aynı tarihten sonra en az 7 yıl hizmet süresini dolduran kendi isteği ile yada sağlık niteliklerini kaybederek görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar, girecekleri sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile ayrıca boş kadro olması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanabilmektedirler.

Kahramanlar maalesef ellerinde Kazanılmış Haklarına dair kanun maddesi ile kurum kurum gezerek atanabilecekleri boş Memur Kadrosu aramaktadırlar. Binlerce Eski Uzman Çavuş atanabilecekleri boş Memur Kadrosu bulamadıkları için atanamayarak mağdur olmakta yaşanan olumsuzluk karşısında maddi ve manevi çöküntüye uğrayarak aile birliklerinin dağılmasına, ruhsal ve psikolojik sorunlar yaşamalarına sebep olmaktadır.

Vatan için Canlarını ortaya koyarak görev yapmış Asrın Yiğitleri, yurtiçinde terörün kökünü kazıyanlar, sınırdışı harekâtlarda en önde olanlar, bir gece ansızın geliriz denildiğinde terör mevzilerini yok edenler, menzil olarak Kızıl Elmayı gösterenler Devletimizden Bayram öncesi atama müjdesi beklemekteler.

Editör: Haber Merkezi