Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER), Kahramanmaraş’ta düzenlediği konferansta, eski uzman çavuşların ve eşlerinin yaşadığı zorlukları gündeme taşıdı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, “Eski Uzman Çavuşların Memuriyete Geçişleri ve Mağduriyetlerinin Giderilmesi” konulu konuşmalar yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Konferansta, eski uzman çavuşların eşleri, yaşadıkları sıkıntıları ve hak ettikleri desteğin verilmediğini vurguladı. Kader Kabakçı, yaptığı konuşmada, “Bizler, hayatını iki valize sığdırmış eski Türk askerlerinin eşleriyiz. Evliliğimizin ilk aylarından itibaren eşlerimizi uğurlarken, ne zaman döneceklerini bilmedik. Bizler her zaman dimdik ayakta durmak zorundaydık. Eşlerimiz özellikle doğuda görev yaparken, çocuklarımıza hem anne hem baba olmak zorunda kaldık. Bayramlarımız buruk, sevinçlerimiz hüsran, özel günlerimizde ise boynu bükük kaldık” dedi.

Hacer Avcı, eski uzman çavuş Musa Avcı‘nın eşi olarak, vatan için her zorluğa göğüs gerdiklerini belirterek, “Eşlerimiz, karda, soğukta, dağ tepe demeden görevlerini yerine getiriyorlardı. Ama ne yazık ki görevlerini tamamladıktan sonra, hak ettikleri kamu kurumlarında memuriyete geçiş hakkını alamadılar. Bu, bizim için en büyük mağduriyet” ifadelerini kullandı.

Sümeyye Kılıç ise, eşlerinin vatan için büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlatarak, “Eşlerimiz, yıllarca ölüme bile gözlerini kapatarak görev yaptı. Ama bugün, hakları olmasına rağmen memuriyete alınamıyorlar. Çoğu eşimiz iş bulamıyor, işsiz kalıyor, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Bu durum kabul edilemez” dedi.

Konferansta, eski uzman çavuşların ve eşlerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi adına kamu kurumlarına başvurdukları halde, haklarının verilmediği dile getirildi. Katılımcılar, eski uzman çavuşlar ve eşlerinin seslerinin duyulması gerektiğini vurguladı.

ATAUZDER Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, derneğin bu zorluklarla mücadele etmek için var olduğunu ve bu mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Bizler, eski uzman çavuşların ve eşlerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için her platformda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, daha güçlü bir destek alarak bu hakları savunacağız” dedi.

Konferans, eski uzman çavuşların ve eşlerinin haklarının verilmesi için bir çağrı niteliğinde sona erdi. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin, toplumsal farkındalığı artırarak, hakların teslim edilmesinin önünü açacağını belirtti.