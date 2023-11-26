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Geçen dönemki seçimlerde en çok oyu alan ikinci isim olarak dikkat çeken Ayla Erdemli, bu dönemde ise, çevresinden aday olması yönünde yoğun talep gelmesine rağmen aday olmadığını belirtti.

Ayla Erdemli, seçimlerde mahalle muhtar adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek’i destekleyeceğini duyurdu.

Ayla Erdemli, kendisinden daha tecrübeli olan Sedat Ek’in ekibinde yer aldığını belirterek, “Çepni Mahallesi Sedat Ek ile birlikte hak ettiği hizmetleri alacaktır. Mahallemizin yıllardır çözüm bekleyen birçok sorunu tecrübeli Muhtar Adayı Sedat Ek ve ekibinin çalışmalarıyla çözüme kavuşacaktır” dedi.

Sedat Ek de kendisini destekleme kararı alan Ayla Erdemli’ye teşekkür ederek, “Kazanan Çepni Mahallesi olacak” diye konuştu.