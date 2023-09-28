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Olay, Gazi Caddesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. Caddede bir binanın girişinde eski eşini gören Arif D. (48) yanına giderek üzerinde taşıdığı bıçakla boşandığı eşi Zehra G.’yi (44) vücudunun çeşitli yerlerinden defalarda bıçakladı.



Ağır yaralanan kadın caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Kaçan Arif D. ise vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra G. Kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil ameliyata alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.