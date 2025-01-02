Çorum, bu hafta sonu yapılacak olan AK Parti Merkez İlçe Kongresi’ne önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılacağı açıklanmış, daha sonra Bakan Tunç’un programı iptal edilmişti.

Kongreye Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve MKYK üyesi Ahmet Arslan’ın katılacağı bildirildi.

Eski bakan Arslan, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Merkez İlçe Kongresi’ne katılarak partililerle bir araya gelecek.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 13b00’de yapılacak olan kongreye partililerin yoğun bir katılım sağlamayı bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi