Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Deller Köyün'de ikamet eden Turan K.(62), evde bulamadığı eşi Keziban Külcü(51)'yü aramaya başladı.
Eşini tarlada hareketsiz halde yatarken bulan Turan K. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kezban Külcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma OYİ timlerinin çalışmasının ardından Külcü'nün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK