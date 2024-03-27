Dernek yönetimi tarafından, Gül Düğün Salonunda organize edilen iftara katılım yoğun oldu. İftara; İstanbul Çorumlular Derneği Başkanı Muzaffer Korkmazgöz, ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Karaaslan, ÇESİAD Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım, YAGEV Başkanı Fazlı Atalay ve 1000 civarında davetli katıldı.



Esenler Çorumlular Derneği Başkanı Kemal Alkan, davetlileri selamladıktan sonra derneğin her faaliyetine katılan ve destek veren Çorumlular Derneği Başkanı Muzaffer Korkmazgöz, ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Karaaslan, ÇESİAD Onursal Başkanı Mehmet Yıldırım, YAGEV Başkanı Fazlı Atalay’a teşekkür plaketi verdi.