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İstanbul Esenler Çorumlular Derneği Başkanı Kemal Alkan, geçtiğimiz Pazar günü, Havaalanı Mahallesi Gayret Sokak No: 11 Esenler / İstanbul adresinde bulunan dernek merkezindeki etkinliğe tüm Çorumluları davet etmişti. 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılımın yüksek olduğunu belirten Kemal Alkan, Esenler Çorumlular Derneği’ne üye 195 kişinin 65 ünite kan verdiğini söyledi. Alkan, sivil toplum kuruluşları arasında en çok kanı veren dernek olduklarını ifade etti.

Tüm üyelere teşekkür mesajı gönderen Alkan, bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman katılım sağladıklarını ifade ederken, dernek olarak zaman zaman artan kan ihtiyacı nedeni ile üyeleri arasında kan bağışı kampanyası düzenlediklerini de yineledi.