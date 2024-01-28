Dernek Başkanı İsmail Bahçeci ve yönetimi tarafından organize edilen cem öncesi vakıf salonunda lokma paylaşımı yapıldı. Daha sonra ise cem erkanı düzenlendi.

Dede Ali Doğan önderliğinde, Dede Cafer Uysal’ın yardımcılığında yapılan cem erkanında; Zakirler; Haydar Kılıç, Hüseyin Çakmak ve Nesimi Bilgin’in deyiş, gülbeng ve duaz-ı imamları yer aldı.



Kurbanların kesildiği ve lokma paylaşımının yapıldığı cemde ayrıca; Emine Özten yönetimindeki Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekibi de yer aldı.

Semah ekibinde görev alan gençlerin gösterisi yoğun ilgi gördü.



Dede Ali Doğan yol erkanı hakkında bilgi vererek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, gençlere bazı nasihatlerde bulundu.

Dernek yöneticilerinin organizasyonu ile bir araya gelen köy halkı, yol ve erkanın gereklerini yerine getirerek lokma paylaşımında bulunurken, ceme Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Dernek Başkanı İsmail Bahçeci, ceme katılan, lokmalarıyla katkı sunan, kurbanların alınmasında, kesilmesinde ve hazırlanmasında desteği bulunan herkese teşekkür etti.