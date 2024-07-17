Buğdaylı mesajında şu görüşlere yer verdi: “2015 yılında açtığımız ve o zamandan bugüne kadar müdürlüğüne baktığım Sungurlu Gençlik Merkezi’nden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Yeni adresimiz Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürlüğü. İyisiyle kötüsüyle yaklaşık 9 yıldır ilçemiz gençliği için elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Gençlerimize bir müdür gibi değil abi olarak yaklaşmaya çalıştık. Öncelikle bu süreçte bizlerle birlikte olan çalışma arkadaşlarıma, ilçe müdürlüğümüze, Kyk müdürlüğümüze, kamu kurum ve kuruluşlarına, özellikle de hep bizimle koordineli olarak işbirliği içinde olan kurum müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve gençlerimize, ayrıca her faaliyetimizin duyrulmasında emeği geçen değerli basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Ayrılırken uğrayamadığım vedalaşamadığım herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Çorum’a yolu düşen herkesi beklerim. Allah’a emanet olun”

Editör: Haber Merkezi