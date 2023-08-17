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Vali Çiftçi, Vali Konutu bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Konyalı olarak geldiği Çorum'dan Çorumlu olarak ayrıldığını söyledi.

Valilik görevine ilk kez Çorum'da başladığını, Çorum'un ilk göz ağrısı olduğunu belirten Çiftçi, hayatının bundan sonraki bölümünde Çorum'u hayırla anacağını kaydetti.

Çiftçi, "Çorum'dan ve Çorumlular'dan razı olarak ayrılıyorum buradan. 4 yıl 9 aylık görev süremi bugün itibariyle sonlandırıyorum ama şeklen ayrılıyorum, kalbimi, sevgimi ve muhabbetimi burada bırakıyorum." dedi.

Kendi mesleği açısından göreve gelirken nasıl karşılandığının değil görev bittikten sonra nasıl uğurlandığının önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ben artık Çorum'dan gidiyorum, ardımdan hayır dualarınızı bekliyorum. Çok güzel duygularla buradan ayrılıyorum." diye konuştu.

Çiftçi, uğurlama törenine katılan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ailesiyle birlikte konuttan ayrıldı.

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, kaymakamlar, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.