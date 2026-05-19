Erzurum Nenehatun Kız Öğretmen Okulu’ndan 1975 yılında mezun olan eğitimciler, geçtiğimiz hafta sonunu Çorum’da geçirdiler; kentin tarihi-turistik yerleri ile Hattuşa ve Alacahöyük’ü gezdiler.

Dört gün süren Çorum buluşmasına katılan 80 eğitimci, Çorum’u bütün yönleriyle tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Organizasyona öncülük eden Kamile Anar da, okul arkadaşlarını Çorum’da ağırlamaktan son derece memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Nenehatun mezunu Çorumlu öğretmenlerden Hatice Terlemez, Kamile Karakurt, Sakine Bakar, Semiha Akça, Gülşen Alanbay, Esin Eken, Gülhanım Tilki, Mübeccel Demirel, Hatice Albayrak, Mürşide Ölgün, Ragibe Çömez ve Asuman Ünal, Türkiye’nin dört bir yanından gelen okul arkadaşlarına ev sahipliği yaptılar.