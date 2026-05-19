Emperyalist güçler, binlerce yıllık Türk yurdu Anadolu’yu aralarında paylaşmaya karar vermişler. Lütfedip, Orta Anadolu’dan Karadeniz’e küçük bir bölgeyi, bu toprakların gerçek sahiplerine bırakıyorlar.

İşte o koşullarda, “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, insanlık tarihinin en soylu ulusal kurtuluş savaşını başlatıyor. Zira O, “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına” inanıyor.

Bugün, onurumuz-gururumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden kutlu yolda atılan ilk adımın, bağımsızlık destanının ilk işaret fişeğinin 107. yıldönümü.

Bir “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nda daha, Büyük Atatürk’ü, O’nun silah arkadaşlarını, bu vatan ve bu bayrak uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.