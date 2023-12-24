Eryücel ve Çırak, ÇESOB Başkanı Recep Gür'ü, Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal'ı, Dikici ve Kunduracılar Başkanı Cumhur Palabıyık'ı, Oto Tamirciler Oda Başkanı Necmettin Uzun'u, Sebzeciler ve Pazarcılar Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz'ı ve Marangozcular Odası Başkanı Yücel Şahin'i ziyaret etti. Eryücel ve Çırak seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde başkanlara ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.

Oda başkanları da MHP İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı Eryücel ve Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Çırak'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti belirterek, çalışmalarında başarılı olmaları temennisinde bulundular.