TSO Başkanı Başaranhıncal, TOBB öncülüğünde, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ve Sinan Çakır ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncer, Alper Zahir ve Ünsal Yeter’i makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

TSO Başkanı Başaranhıncal, Belediye Başkanı Aşgın ve başkan yardımcılarına misafirperverliği için teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Belediye Başkanı Aşgın da TSO Başkanı Başaranhıncal ve beraberindeki heyete gösterdikleri nezaketten ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.