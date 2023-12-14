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Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın sonunda orta hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırının ardından yerel liglerinde ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki gün profesyonel liglerin başlayacağı tarihi açıklarken, yerel ligler için il temsilciliklerine yazı gönderdi. TFF’den gelen yazılı talimat sonrası Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 16-17 Aralık tarihleri arasında oynanması planlanan U14 Ligi 4.hafta maçlarının normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off maçları öncesi oynanacağını belirtirken, U16 Ligi 2.hafta maçları ve 1.Amatör Küme 6.hafta maçlarının ise devre arasında oynanacağını söyledi.

Ayan, diğer haftaların ise sezon başı açıklanan takvime göre devam edeceğini de sözlerine ekledi.